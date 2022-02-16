Астрахань, 16 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Астрахани начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Дениса Лазарева будут судить за мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая» реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Рыбы — во! Сметаны — во!

По версии следствия, начальник управления знал, что у его подчиненного в декабре 2021 года истекает срок контракта о прохождении службы в органах внутренних дел РФ, и потребовал миллион рублей за помощь с продлением контракта. 500 тысяч рублей он получил наличными, а оставшуюся часть — осетровой продукцией. При этом помогать подчинённому он не собирался, так как не имел возможности повлиять на продление контракта.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.