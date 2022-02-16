Одинцово, Московская область, 16 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В среду, 16 февраля председателем Координационного Совета (КС) «Молодой Гвардии щего обязанности Единой России» был избран Антон Демидов, ранее занимавший позицию исполняющего обязанности председателя КС МГЕР. Соответствующее решение было принято в ходе юбилейного X Съезда МГЕР.

Дарья Драй, ИА REGNUM Молодая гвардия и Единая Россия

На Съезде были утверждены изменения в Устав организации, в соответствии с которыми Координационный Совет был расширен до 28 человек. В его состав вошли федеральные координаторы по округам и ряд руководителей региональных отделений.

По словам председателя Координационного совета МГЕР Антона Демидова, изменения в составе КС обеспечат более широкое представительство регионов и регулярную обратную связь с руководством по региональной и федеральной повестке. Антон Демидов также заявил, что обновление МГЕР затронуло не только организационную структуру.

«Сегодня Съезд также рассмотрел предложения по системе рейтингования региональных отделений, линейку новых проектов и принял целостную концепцию развития до 2024 года», — подчеркнул председатель КС МГЕР.

К участникам Съезда обновленной МГЕР обратился Секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак: «Россия сильна регионами, а «Единая Россия» сильна своими региональными отделениями. Берегите наши регионы, основа любой организации, и особенно такой организации, как «Молодая Гвардия» — это региональные отделения. Будет сделан разворот в регионы. Три кита, на основе которых организация должна войти в новый электоральный цикл, — это волонтерство, мобилизация и «улица». Международное направление также требует внимания: вы видите, что происходит в мире. Уверен, что и другие направления будут развиваться. Не надо забывать Народную программу, за неё отвечают не только депутаты, но и вы».

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