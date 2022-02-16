Москва, 16 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина нет в планах обратиться к народам мира, как это сделал президент США Джо Байден. Об этом сегодня, 16 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сайт партии «Единая Россия» Владимир Путин

При этом он отметил, что в Кремле не видят ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к российскому народу

«Но без угроз обращение Байдена импонировало бы российскому народу гораздо больше», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент США Джо Байден выступил с обращением к жителям России и заявил, что Штаты не хотят войны с Украиной.

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