Песков: Путин не планирует обращаться к народам по примеру Байдена
Москва, 16 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина нет в планах обратиться к народам мира, как это сделал президент США Джо Байден. Об этом сегодня, 16 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сайт партии «Единая Россия»
Владимир Путин
При этом он отметил, что в Кремле не видят ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к российскому народу
«Но без угроз обращение Байдена импонировало бы российскому народу гораздо больше», — подчеркнул Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент США Джо Байден выступил с обращением к жителям России и заявил, что Штаты не хотят войны с Украиной.
Читайте подробнее: Байден обратился к жителям России со словами «вы не наши враги»