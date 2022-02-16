Джакарта, , 13:00 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева сделала заявление о ситуации вокруг Украины, сообщает CNBC Indonesia.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

«Вся истерия, которая возникла между Россией и Украиной, направлена на то, чтобы отвлечь от вопросов безопасности нашей страны. Мы видим расширение НАТО, которое происходит уже более 30 лет, и сейчас НАТО приближается к нашим границам», — пояснила Людмила Воробьева.

«На самом деле ничего не произошло, и мы не собираемся объявлять войну Украине. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, мы считаем Украину нашим братом. Воевать с Украиной для нас бессмысленная идея», — подчеркнула посол Российской Федерации в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии заявило, что ситуация на Украине относительно благоприятная.

Подробнее в материале: МИД Индонезии сделал заявление о ситуации на Украине