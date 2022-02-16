Ижевск, 16 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней студентки одного из колледжей в Ижевске, которая обвиняется по статье о покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Следствием установлено, что в декабре прошлого года обвиняемая устроилась на работу в торговую суть, которая занималась распространением наркотических средств через интернет. Она пыталась распространять наркотики на территории Первомайского района Ижевска бесконтактным способом.

8 декабря девушка была задержана с наркотическим веществом в крупном размере, которое она собиралась сбыть.

В ходе следствия был проведен комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемая оказывала содействие органам предварительного следствия и признала свою вину в полном объеме.

С обвинительным заключением уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса о его утверждении и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге задержан молодой человек, который незаконно носил форму полицейского. У горожанина обнаружен наркотик. Выяснилось, что молодой человек носил форму полицейского для отвода подозрений. Оренбуржец имеет судимость. Обнаруженный при горожанине наркотик приобретен через интернет для личного потребления.

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