Вашингтон, 16 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Американская певица Coi Leray (Бриттани Коллинз) заявила о временном прекращении творческой деятельности. Информацию об этом опубликовало издание HipHopDX 16 февраля.

Скриншот YouTube Coi Leray

По словам девушки, в настоящее время она точно не знает, когда вновь сумеет заняться творчеством. Примечательно, что подобное высказывание исполнительницы связывают с негативной критикой пользователей интернета её предстоящего альбома.

Напомним, что Coi Leray занимается музыкальной деятельностью с 2017 года. Певица получила массовое признание после ряда успешных совместных работ с другими популярными исполнителями.