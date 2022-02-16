Симферополь, 16 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Бывший глава администрации города-героя Керчь Сергей Бороздин уволен с поста заместителя министра транспорта Республики Крым всего через несколько месяцев после назначения. Распоряжение председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка опубликовано на сайте правительства республики 16 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Освободить Бороздина Сергея Вадимовича от должности заместителя министра транспорта Республики Крым по соглашению сторон служебного контракта 16февраля 2022 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Бороздин покинул пост главы администрации Керчи в июле 2021 год. На пост заместителя министра транспорта Крыма он был назначен в сентябре.