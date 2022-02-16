Молчановский район, Томская область, , 12:58 — REGNUM В Томской области водитель поджёг свой автомобиль после привлечения его к административной ответственности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл в селе Могочино Молчановского района.

В Томской области водитель поджёг свой автомобиль УМВД по Томской области

Сотрудники ДПС остановили на дороге ВАЗ 2121 для проверки документов. Увидев, что водитель находится в состоянии опьянения, полицейский пригласил его в служебную машину, однако он отказался от прохождения освидетельствования. Выяснилось при этом, что мужчина был ограничен в праве управления автомобилем. В связи с этим был вызван эвакуатор для доставки машины на стоянку.

«Покинув служебный автомобиль мужчина направился к своему автомобилю, после чего демонстративно поджёг его. На место незамедлительно были вызваны сотрудники МЧС России, которые потушили транспортное средство», — отметили в управлении.

В настоящее время ведётся проверка по факту демонстрационного поджога автомобиля.