Уфа, , 13:01 — REGNUM Строительство современного центра радионуклидной терапии в Уфе намерены начать летом текущего года. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Строительство медцентра в Пушкине Иван Петров © ИА REGNUM

Сообщается, что в феврале 2022 года проектная документация этого центра направлена на согласование в Главгосэкспертизу России. Новый медцентр вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии, он будет вторым в России и первым в Приволжском федеральном округе. На реализацию данного проекта намерены направить свыше 1,2 млрд рублей.

«Центр радионуклидной терапии удовлетворит потребности регионов Уральского и Приволжского федеральных округов в радионуклидной терапии, обеспечит доступность высокотехнологичной медпомощи с применением современной и перспективной изотопной продукции. Размещение объекта в столице Башкортостана, в комплексе зданий городской клинической больницы №18, обусловлено высоким уровнем функционирования онкологической службы, удобной локализацией, позволяющей выстроить оптимальную маршрутизацию профильных пациентов», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

Отмечается, что в случае реализации данного проекта планируется создать свыше 50 новых высокоспециализированных рабочих мест. Центр в Уфе будет построен в рамках реализации программы по созданию и эксплуатации в субъектах РФ сети центров ядерной медицины.

Сообщается, что в городах присутствия центров планируется создать базы для обучения медицинских и технических сотрудников работе с технологиями лучевой терапии, лучевой диагностики, радионуклидной терапии и радионуклидной диагностики. Планируется также создание клинической базы для проведения исследований по поиску и выводу на рынок перспективных активных фармацевтических субстанций и радиофармпрепаратов отечественного производства. Отмечается, что экспертиза проектной документации центра в Главгосэкспертизе РФ может быть завершена в марте текущего года. Инвестор намерен в мае-июне 2022 года приступить к его строительству. Принять первых пациентов планируется в 2023 году.