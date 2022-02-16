Барнаул, 16 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Родители дошкольников в Барнауле взволнованы известием о вероятном повышении платы за детские сады. Судя по различным источникам, в том числе СМИ, цена взлетит сразу на 850 рублей, то есть на 42,5% роста с момента последнего повышения в конце 2019 года. Учитывая инфляцию и низкий уровень дохода горожан, такой «дорогой» сад многим станет не по карману. Барнаульские депутаты фракции «Справедливая Россия» обратились к главе Барнаула Вячеславу Франку, сообщает 16 февраля пресс-служба партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В настоящий момент, согласно приказа регионального минобра, для Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и ЗАТО Сибирский ценовой потолок для родительской платы за детский сад составляет 2000 рублей. В случае изменения властями предельных значений, сумма в квитанции может возрасти почти в половину.

Учитывая недавние повышения платы за проезд, налога на имущество для части налогоплательщиков, рост цен на продукты, эти 850 рублей ударят очень больно по многим семейным бюджетам.

«Муниципалитет имеет юридическую возможность установить плату ниже указанных предельных значений, даже если краевой профильный орган их повысит. Дошкольное образование в муниципальном детсаде — это не про рентабельность и окупаемость, а про важнейшую социальную задачу государства», — подчеркнула руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых.

Она также направила письмо главе города Вячеславу Франку с призывом не допустить такого резкого увеличения родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года работники Алтайского края вновь признаны самыми низкооплачиваемыми. Из 68 исследованных регионов России по средней предлагаемой зарплате от сервиса по поиску работы HeadHunter край занял последнюю строчку.

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