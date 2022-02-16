Сеул, 16 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Антимонопольный регулятор Южной Кореи увеличил 15 февраля размер штрафа, наложенного на компанию Google за антиконкурентные действия, на 17,5 млрд вон (~$14,6 млн), до 224,9 млрд (~$187,8 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комиссии по справедливой торговле (KFTC).

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Напомним, что в сентябре 2021 года американская компания была оштрафована за принуждение производителей смартфонов использовать на аппаратах только мобильную операционную систему Android. На тот момент размер штрафа составил 207,4 млрд вон (~$178,8 млн).

Как отметили в комиссии, недобросовестная практика помогла Google закрепить доминирующее положение на рынке мобильных платформ

Известно, что размер первоначального штрафа был рассчитан с учётом периода нарушений, который составил с января 2011 года по апрель 2021 года. Однако в окончательной сумме штрафа также учтены доходы Google с 1 мая по 10 сентября 2021 года.

В январе Google подала иск в Высокий суд Сеула, разбирательство по которому начнётся 25 февраля.