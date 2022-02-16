Бузулук, Оренбургская область, 16 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области на территории Бузулукского района вечером 15 февраля из реки Боровка водолазы аварийно-спасательной службы извлекли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Движение льда по полынье

В ведомстве отметили, что пьяный мужчина шел по мосту. Потреял равновесия и упал в водоем. «Лёд на реке имел промоину, так что не удивительно, что человек моментально стал жертвой водной стихии», — сказал инспектор Центра ГИМС регионального МЧС Сергей Жилкин.

Он обратил внимание на то, что случаи гибели на реке Боровка происходят не впервые. Так в 2017 году 30 мая в этом же водоёме утонул 59-летний местный житель.

На водоемах региона осуществляются регулярные патрулирования. Инспекторы отмечают, что из-за оттепели лед истончился, однако нередки случаи, когда на тонкий лед выходят любители рыбалки и пьяные граждане. Так, 15 февраля в Оренбурге на реке Урал был зафиксирован последний такой случай. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения удалили с водоёма и отправили домой.