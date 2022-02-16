Казань, 16 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Татарии 17 февраля местами ожидается туман. О погоде на предстоящие сутки сообщают региональные метеослужбы.

Туман

В четверг, 17 февраля, в Татарии прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные часы преимущественно без осадков. Днем местами возможен небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит —9…—14 ˚С, при прояснениях до —19 ˚С. днем потеплеет до —3…—8 ˚С. На дорогах гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 17 февраля в Башкирии существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью может понизиться до — 19 °C, днем воздух может прогреться до — 7 °C. На некоторых участках автотрасс ночью и утром ожидается туман, видимость менее 500 метров.

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