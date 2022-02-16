Аазаз , Сирия, , 12:57 — REGNUM Силы курдского ополчения обстреляли находящийся под контролем армии Турции город Азаз на севере Сирии. Об этом 16 февраля сообщает Al-Hadath со ссылкой на местные источники.

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По их данным, для обстрела была использована самодельная реактивная система залпового огня. Ракеты упали в городском парке и жилых районах в центре города.

Отмечается, что в результате обстрела погибли три человека, ещё семь человек получили ранения.

Предположительно, курдское ополчение нацелилось на одну из баз турецкой армии и лояльных ей группировок сирийских боевиков. Местные журналисты отмечают, что обстрел был произведён с территории, подконтрольной правительству Сирии.