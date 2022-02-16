Симферополь, 16 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Лишний объём воды из переполненных водохранилищ Крыма приходится сливать в море. Об этом рассказал журналистам заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ имени В. И. Вернадского Илья Николенко.

17Rising17 Чернореченское водохранилище. Крым

«Ресурсы с Партизанского водохранилища сбрасывают в реку Альму на западе Симферополя и дальше они уходят в море, так потеряно уже более 5 млн метров кубических. После наполнения водоема более чем на 95% излишки не будут сохранены. В Симферопольском резервуаре, предполагаю, из-за таяния снегов тоже возможно переполнение, и водные ресурсы просто направят в Салгир», — приводит слова учёного РИА Новости Крым.

Ещё несколько месяцев назад Крым испытывал огромный дефицит пресной воды, сейчас же водохранилища наполняются стремительно, а механизмов сохранения избыточного объёма воды нет, уточнил учёный.

По данным Крымского Гидрометеоцентра по итогам января, приток воды в водохранилища в январе составил: Белогорское — 6,435 млн кубометров, Симферопольское — 5,046 млн кубометров, Счастливое — 2,804 млн кубометров, Чернореченское — 13,4 млн кубометров. К началу февраля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 159,69 млн кубометров, это на 24,43 млн кубометров больше, чем месяцем ранее.