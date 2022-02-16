Москва, 16 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Никакого отношения к DDoS-атакам на Украине Россия не имеет. Об этом сегодня, 16 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из т/с «Мистер Робот». 2015. США Хакер

Песков уточнил, что Россия ни к каким DDoS-атакам не причастна, в том числе на Украине.

ИА REGNUM сообщало, 15 февраля несколько часов «Приватбанк» и Минобороны Украины находились под массированной DDS-атакой.

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