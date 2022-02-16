Красногорск, , 12:49 — REGNUM В среду, 16 февраля, в Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» проходит юбилейный, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России».

Молодая гвардия и Единая Россия Дарья Драй, ИА REGNUM

В ходе Съезда «Молодой Гвардии Единой России» были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с ключевыми молодежными общественными объединениями ЛНР и ДНР.

Партнером МГЕР в ДНР стала «Молодая Республика» — самая многочисленная молодежная организация в Донецкой Народной Республике, в состав которой входят более девяти тысяч активистов. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с МГЕР от ЛНР заключила общественная организация «Молодая Гвардия», работающая под эгидой крупнейшего республиканского общественного движения «Мир Луганщине», в рядах которого насчитывается более 110 тысяч человек.

Соглашения от лица МГЕР подписал исполняющий обязанности председателя Координационного Совета МГЕР Антон Демидов, от «Молодой Республики» (ДНР) — ее руководитель, депутат Народного Совета ДНР Кирилл Макаров, от «Молодой Гвардии» ЛНР — председатель Даниил Степанков.

Антон Демидов рассказал, что взаимодействие с молодыми соотечественниками является важным вектором для МГЕР.

«На территории республик сегодня проживает порядка миллиона граждан России, безусловно, многие молодые люди видят свое будущее в тесной связи с Россией. В ходе последних парламентских выборов жители ЛНР и ДНР активно участвовали в голосовании, и мы намерены двигаться здесь синхронно с общественным настроением большинства россиян и жителей республик», — отметил исполняющий обязанности председателя Координационного Совета МГЕР.

«Будущее, о котором так часто говорят активисты «Молодой Республики», наконец-то наступило. Подписание соглашения — новая страница в истории самой многочисленной молодежной организации в ДНР. Убежден, что каждый активист на себе прочувствует результаты работы, которую совсем недавно мы могли только планировать, а уже сегодня воплощаем в жизнь», — подчеркнул Кирилл Макаров.

«Молодую Гвардию» ЛНР с коллегами из «Молодой Гвардии Единой России» тесно связывает не только название, но и крепкие дружеские отношения, обмен опытом в вопросах молодежной политики и патриотического воспитания. Сегодня произошло важное для нас событие, которое позволит расширить наше сотрудничество, дать старт большой и плодотворной совместной работе», — сказал Даниил Степанков.

Напомним, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России» проходит в Одинцовском районе Московской области, на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России. Участие в главном политическом событии организации принимают более 100 представителей МГЕР со всей страны. Согласно Уставу МГЕР, Съезд является высшим руководящим органом, который созывается Координационным Советом не реже одного раза в три года.

Читайте также: Президент РФ направил приветствие участникам X съезда МГЕР