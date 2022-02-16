МГЕР подписала соглашения с ключевыми молодежными организациями ДНР и ЛНР
Красногорск, 16 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В среду, 16 февраля, в Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» проходит юбилейный, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России».
В ходе Съезда «Молодой Гвардии Единой России» были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с ключевыми молодежными общественными объединениями ЛНР и ДНР.
Партнером МГЕР в ДНР стала «Молодая Республика» — самая многочисленная молодежная организация в Донецкой Народной Республике, в состав которой входят более девяти тысяч активистов. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с МГЕР от ЛНР заключила общественная организация «Молодая Гвардия», работающая под эгидой крупнейшего республиканского общественного движения «Мир Луганщине», в рядах которого насчитывается более 110 тысяч человек.
Соглашения от лица МГЕР подписал исполняющий обязанности председателя Координационного Совета МГЕР Антон Демидов, от «Молодой Республики» (ДНР) — ее руководитель, депутат Народного Совета ДНР Кирилл Макаров, от «Молодой Гвардии» ЛНР — председатель Даниил Степанков.
Антон Демидов рассказал, что взаимодействие с молодыми соотечественниками является важным вектором для МГЕР.
Напомним, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России» проходит в Одинцовском районе Московской области, на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России. Участие в главном политическом событии организации принимают более 100 представителей МГЕР со всей страны. Согласно Уставу МГЕР, Съезд является высшим руководящим органом, который созывается Координационным Советом не реже одного раза в три года.
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