Киев, 16 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Запрос Киева к НАТО свидетельствует об опасениях вменяемых людей в руководстве Украины по поводу того, как далеко США и их союзники готовы пойти в разыгрывании украинской карты против России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

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Как сообщалось ранее, Украина запросила НАТО о помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера». В числе запрошенного — средства разминирования и радиохимической разведки, комплекты спецэкипировки пожарных и войск химзащиты.

« Дело тут, конечно, не в ожидании «российского вторжения» — в него верят только глупцы. Данный запрос Киева к НАТО, в моём понимании, свидетельствует о серьёзных опасениях вменяемых людей в руководстве Украины по поводу того, как далеко США и их союзники готовы пойти в разыгрывании украинской карты против России.

Напомню, что на Украине расположено несколько атомных электростанций. Они сегодня работают на американских стержнях, к использованию которых не приспособлены. На эти станции американские специалисты имеют полный доступ. Подготовить такую станцию к «катастрофе» или «диверсии» — раз плюнуть. Много на территории Украины химических и других объектов, которые могут быть использованы для создания «чрезвычайных ситуаций». Не вижу другого объяснения для «эвакуации» американцев из Киева и левобережной Украины — не думают же они, повторю, на самом деле, что наша страна будет туда «вторгаться»!