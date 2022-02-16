Салехард, , 12:48 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 16 февраля за сутки госпитализировано 116 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 747 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 2350 ямальцев. Заразились коронавирусом 1373 человек — на 134 человека больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 52 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 16 февраля зарегистрировано 106 288 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 646 человек, 998 скончались.

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