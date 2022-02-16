Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга просят уточнить законопроект о расширении списка административных правонарушений при проезде в метро, за которые нарушителям положены штрафы. Обсуждение законопроекта состоялось 16 февраля на очередном заседании петербургского парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петербургский метрополитен Дарья Драй © ИА REGNUM

Изменение правил пользования метрополитеном повлияло на необходимость ввода новых штрафных санкций за несоблюдение норм пассажирских перевозок. С представлением законопроекта в первом чтении в городском парламенте выступил представитель правительства Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко.

Законопроект вызвал множество вопросов со стороны депутатов и просьб уточнить документ. В частности, депутаты заявили о необходимости уточнения понятия зловонности одежды. На сегодняшний день нет способа определения степени зловонности, так как такой параметр субъективен. Также поднимался вопрос о ношении открытой обуви в метро, может ли человек в такой обуви считаться босым. Депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский попросил уточнить, действительно ли в метрополитене уже запускали дроны и разжигали костры, в результате чего теперь эти действия необходимо запретить.

Депутат фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов назвал сложившуюся ситуацию «дурной правовой конструкцией». А руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов назвал законопроект «сырым».

"Вот этот закон настолько сырой, что мне просто обидно за Константина Эдуардовича (Сухенко), что он вынужден сегодня представлять такой документ, который не имеет ответов на очевидные вопросы», — заявил Шишлов.

Он добавил, что также необходимо определить уполномоченных лиц, которые будут составлять протоколы за нарушения, и составы правонарушений, которые изменяются.

Один из депутатов предложил снять законопроект с рассмотрения и перенести его на другую дату. По его мнению, необходимо проработать документ, получить информацию от профильного представителя метрополитена. Константин Сухенко отметил, что не считает такую меру необходимой.

По итогам голосования законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» поддержали 33 депутата, воздержавшихся от голосования не было, а против документа выступили 16 парламентариев. Таким образом, документ одобрили в первом чтении. Константин Сухенко попросил на доработку порядка трёх недель — одного месяца.

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