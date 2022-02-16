Мурманск, , 12:44 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 900 новых случаев заболевания COVID-19, 95 человек были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заболевших выявлено в областном центре — 627. Случаи заражения инфекцией зарегистрированы также в Североморске, Мончегорске и других муниципалитетах.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались пять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3042.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, в России коронавирус выявили у 179 284 человек.