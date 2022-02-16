Одинцово, Московская область, 16 февраля 2022, 12:44 — REGNUM В среду, 16 февраля, в Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» проходит юбилейный, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России».
Основанная в ноябре 2005 года, она выросла в одно из наиболее крупных молодежных объединений страны, отметил президент. «Молодая Гвардия Единой России» прошла достойный путь и своими реальными делами заслужила высокий авторитет, отмечается в приветствии, которое зачитал участникам съездасекретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Президент особо отметил усилия молодогвардейцев, направленные на поиск детей, совершивших героические поступки и рисковавших своей жизнью ради спасения других. Они, без сомнения, достойны самого широкого общественного признания и поощрения, подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, X Съезд МГЕР в Одинцовском районе Московской области, на площадке парка «Патриот». На нем будет избран председатель Координационного совета, а также состав руководящих органов «Молодой Гвардии».