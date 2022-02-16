Одинцово, Московская область, 16 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В среду, 16 февраля, в Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» проходит юбилейный, X Съезд «Молодой Гвардии Единой России».

Дарья Драй, ИА REGNUM Молодая гвардия и Единая Россия

Основанная в ноябре 2005 года, она выросла в одно из наиболее крупных молодежных объединений страны, отметил президент. «Молодая Гвардия Единой России» прошла достойный путь и своими реальными делами заслужила высокий авторитет, отмечается в приветствии, которое зачитал участникам съездасекретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, расширяете горизонты своей деятельности, активно включаетесь в реализацию новых востребованных проектов. И потому в сфере компетенции вашей организации — адресная помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодежи, многоплановые волонтерские, благотворительные, образовательные, просветительские инициативы», — говорится в документе.

Президент особо отметил усилия молодогвардейцев, направленные на поиск детей, совершивших героические поступки и рисковавших своей жизнью ради спасения других. Они, без сомнения, достойны самого широкого общественного признания и поощрения, подчеркнул Владимир Путин.

«Уверен, что ваш форум пройдет в плодотворном ключе, а прозвучавшие на нем идеи и предложения будут использованы на практике. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — подчеркнул президент.

Напомним, X Съезд МГЕР в Одинцовском районе Московской области, на площадке парка «Патриот». На нем будет избран председатель Координационного совета, а также состав руководящих органов «Молодой Гвардии».