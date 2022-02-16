Пекин, , 12:43 — REGNUM Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

Наталья Непряева Granada

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Первое место заняла команда Германии, в составе которой выступали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Их результат составил 22 минуты 9,8 секунды.

Второй к финишу пришли шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, отставшие на 0,2 секунды. У Ступак и Непряевой отставание 0,7 секунды.

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