Оренбург, , 12:43 — REGNUM В Оренбургской области за сутки в ковидные центры поступили 296 пациентов, что на 29 больше, чем днем ранее. Об этом 16 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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В стационарах находятся 1066 пациентов, из них 312 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 51 человек, еще 581 оренбуржец получает кислородную поддержку.

С начала пандемии от болезни оправились 117 387 человек, в том числе 3253 — за прошедшие сутки. Жертвами коронавирусной инфекции стали 3655 оренбуржцев. За сутки зарегистрировано пять летальных случаев.

Стоит отметить, в Оренбуржье выявлено 3253 новых заражения коронавирусом, а днем ранее — 3308.