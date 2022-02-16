Барнаул, , 12:43 — REGNUM В Алтайском крае, который, как известно, является одним из регионов с самыми низкими доходами населения, не все разделяют уверенность депутата Госдумы Казбека Тайсаева (КПРФ) в том, что народ России готов отказаться от части зарплаты ради признания ЛНР и ДНР. В частности, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») в своём телеграм-канале напомнила, что 13-ю зарплату получают только сотрудники бюджетных сфер:

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«Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Проголосовали против только представители фракции «Новые Люди». Они, видимо, решили не обращать внимание на геноцид народов Донбасса со стороны украинских карателей.

Особое внимание привлёк комментарий депутата от КПРФ Казбека Тайсаева, который заявил, что граждане России ради признания ДНР и ЛНР готовы отказаться от 13-й зарплаты. Во-первых, где социологические исследования, подтверждающие готовность россиян завязать пояса потуже?

Во-вторых, 13-ю зарплату получают только сотрудники бюджетных сфер. Большинство граждан России её не получают. Если бы депутат от КПРФ чаще общался с народом, он бы обязательно это знал, но, видимо, у него другой круг общения. В-третьих, если депутат от КПРФ предлагает забрать 13-ю зарплату у врачей, учителей и т. д, то возникает риторический вопрос, чьи интересы он представляет, рабочего класса или олигархического сообщества?

Считаю, что для поддержания Донбасса, не нужно урезать социальные выплаты и льготы, создавать излишнюю финансовую нагрузку на людей, которые честным трудом зарабатывают на жизнь.

Необходимо сокращать чиновничий аппарат по всей стране, урезать зарплаты высокопоставленным чиновникам. Поднять до 18% налог на доходы свыше 2 миллионов рублей в месяц. Этого уже будет достаточно, чтобы помочь Донбассу, при этом без последствий для граждан России».

Напомним, о том, что народ России готов отказаться от части зарплаты в поддержку Донбасса Казбек Тайсаев высказался 15 февраля на заседании Госдумы, в ходе обсуждения проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

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