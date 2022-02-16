Абу-Даби, 16 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил официальный визит в Объединённые Арабские Эмираты. По итогам визита Эрдоган опубликовал на своей странице в соцсети Twitter ряд заявлений, назвав визит «исторически важным» в свете отношений между двумя странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы успешно завершили наш визит в братские Объединенные Арабские Эмираты. В ходе проведенных встреч мы продемонстрировали твердую общую волю в плане развития отношений и увеличения инвестиций и подписали 13 соглашений о сотрудничестве. Мы уверены, что подписанные соглашения укрепят основу сотрудничества между нами, поддержат безопасность и стабильность Объединенных Арабских Эмиратов, и мы не делаем различий между нашей безопасностью и безопасностью региона Персидского залива», — сообщил Эрдоган.

Ранее в Турции заявили о готовности оказать помощь ОАЭ в свете возможных ракетных атак со стороны Йемена.