Астана, 16 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Казахстанский рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) выпустил песню под названием «В сигаретных пачках». Премьера работы состоялась во всех стриминговых сервисах 16 февраля.

Скриншот YouTube Ганвест

Новая композиция посвящена тесной взаимосвязи между тревожностью и вредными привычками. «В сигаретных пачках» стала вторым синглом артиста, выпущенным в 2022 году.

Напомним, что за свою карьеру Ганвест успел представить четыре мини-альбома. Выход последнего на текущий момент студийного проекта рэпера состоялся в 2019 году.