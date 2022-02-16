Москва, , 12:39 — REGNUM С понятием метавселенной знакомы лишь 10% жителей России. Ничего не знают 90% граждан — слышали термин, но не понимает его 23%. Впервые услышали о метавселенных 67%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Виртуальная реальность Дарья Драй © ИА REGNUM

От создания метавселенных будет больше вреда, считают 37% респондентов, больше пользы — 9%. По мнению 19%, создание метавселенных принесет пользу и вред в равной мере. 18% полагают, что от этого не будет ни вреда, ни пользы.

Сторонники создания метавселенных считают, что они предоставляют больше возможностей для общения (14%), расширяют кругозор (13%), упрощают поиск информации и свидетельствуют о техническом прогрессе (по 8%).

Уверенные во вреде метавселенных чаще обосновывают это опасностью ухода от реальности (37%), отсутствием живого общения (11%) и деградацией (9%). При этом интересно было бы побывать в метавселенной в качестве своей цифровой копии 27% опрошенных.

Опрос по телефону проведен 13 февраля 2022 г ода среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, компания Walt Disney создала новую должность куратора по развитию метавселенной.

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