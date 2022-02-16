Москва, , 12:39 — REGNUM Если суды будут признавать законными необоснованные неустойки, это может повлечь распространение залогового рейдерства, уверен собеседник «Ленты.ru» в статье, полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Штраф

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 15 февраля 2022 года возвратил кассационную жалобу по делу о взыскании долгов с компании «РК Инвест». «Евразийский банк» потребовал взыскать с организации неустойку в размере тела кредита за 11 месяцев неисполнения обязательств.

В 2020 году требование «Евразийского банка» было включено в реестр требований кредиторов должника, что было зафиксировано в определении арбитражного суда Новосибирской области и в постановлении седьмого арбитражного апелляционного суда. Банк потребовал выплатить более 471 миллиона рублей, из которых более 201 миллиона пришлось на основной долг, и еще столько же — на пени.

В ноябре 2020 года суд округа отклонил доводы должника о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

«Таким образом, признание требования банка [«Евразийского банка»] обеспеченным залогом соответствует указанным выше нормам права о залоге, разъяснениям, изложенным в постановлении пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 №58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя», — сообщается в постановлении арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 2 ноября 2020 года.

Рассмотрение дела продолжается. Так, 24 февраля 2022 года его ожидает еще одно рассмотрение в связи с жалобами других конкурсных кредиторов.

В российской судебной практике, как правило, в таких требованиях отказывают: на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации снижают размер неустойки. Закон допускает уменьшение штрафа в случае, если кредитор получит необоснованную выгоду. При перерасчете суды применяют ключевую ставку Центрального банка на дату предъявления иска.

Если суды будут признавать законными необоснованные неустойки, это может повлечь распространение залогового рейдерства, считает автор исследования «Корпоративные захваты: явление, причины, профилактика» Игорь Нефедов. По его мнению, такая практика поощряет нечистоплотные действия топ-менеджеров банков. Эксперт отметил, что менеджмент может стремиться получить выгоду за счет должников, просрочивших выплаты. Такие нарушения могут быть связаны с обстоятельствами непреодолимой силы или вызваны действиями заинтересованных сторон.

Как заявил специалист, закон не определяет жестких критериев обоснованности штрафных санкций, указанных в договоре, что создает дополнительные риски для заемщиков даже в случае добросовестного исполнения обязательств.