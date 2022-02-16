Архангельск, , 12:38 — REGNUM В Архангельской области онкобольным детям будут оплачивать проезд к месту лечения и обратно. Соответствующий законопроект приняли сегодня, 16 февраля, депутаты облсобрания.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1886

«Как правило, установление подобного диагноза приводит к серьезной социальной нагрузке на семью. Поэтому было выработано промежуточное решение начать с детей, отработать методику на этой группе и дальше, исходя из возможностей бюджета, будем ставить вопрос о возможном распространении этой меры социальной поддержки на взрослое население», — заявил председатель парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.

С 1 апреля 2022 года несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями и одному из родителей (иных законных представителей) будет оплачиваться проезд к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, и обратно.

За счет средств областного бюджета планируется предоставлять денежную выплату для оплаты проезда в Архангельскую областную детскую клиническую больницу им. П.Г.Выжлецова и компенсировать стоимость проезда по направлениям АОДКБ в медицинские организации в других субъектах Российской Федерации.

Отметим, что специализированную медицинскую помощь в областной детской клинической больнице в 2020 году получили 288 детей с онкологическими заболеваниями, за 9 месяцев 2021 года — 252 ребенка, за пределами Архангельской области в 2020 году — 14 детей, за 9 месяцев 2021 года — 16 детей.

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