Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга вновь вынуждены заниматься проверкой школ из-за поступления новых угроз о «заминировании». Такие угрозы в отношении школ и других городских объектов поступают третьи сутки подряд. Масштаб угроз исчисляется тысячами адресов.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

По данным агентства «Оперативное прикрытие», утром 16 февраля анонимные электронные письма с угрозами получили более 1000 петербургских школ. Кроме того, неизвестный преступник угрожает массовым убийством школьников «после взрыва».

Накануне, 15 февраля, по данным того же источника, угрозы о «заминировании», помимо объектов образования, получали суды, органы прокуратуры и СКР, налоговые службы, отделения банков и почты. Угрожали также станциям метрополитена, аэропорту, вокзалам и мостам, больницам.

В общей сложности злоумышленники тогда назвали 2659 объектов. Было эвакуировано 7276 человек, в том числе из 30 детсадов, трех школ, нескольких судов и банковских офисов. На проверке работали 430 сотрудников МВД. Ничего опасного обнаружено не было.