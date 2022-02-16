София, 16 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Директор Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Болгарии Бойко Рановски освобожден от занимаемой должности. Об этом 16 февраля сообщает БТВ.

Чиновник

Причины увольнения высокопоставленного чиновника не называются. По некоторым данным, правительство Болгарии удовлетворило соответствующее требование профсоюзов таксистов и водителей общественного транспорта страны, обвинявших его в коррупции и халатности.

При этом ни одно из обвинений, прозвучавших в адрес Б. Рановского, доказано не было.

Б. Рановски был назначен главой ГАИ страны в 2018-м году после внезапной смерти его предшественника Красимира Среброва. Предполагается, что в ближайшее время Б. Рановски начнет работу в одной из правительственных структур Болгарии.