Сеул, , 12:38 — REGNUM Правительство Южной Кореи работает над подготовкой соглашений о свободной торговле (ЗСТ) с африканскими странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя министерства торговли, промышленности и энергетики страны Чон Юн Чжона.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, данные соглашения будут способствовать углублению экономических связей с развивающимися странами Африки, которые богаты ресурсами, а также диверсификации экспортных рынков Южной Кореи.

Напомним, что в январе лидеры Южной Кореи и Египта договорились провести совместное технико-экономическое обоснование двустороннего соглашения о свободной торговле.

Читайте также: Главы Южной Кореи и Египта обсудили вопросы сотрудничества

По состоянию на 2018 год, объём торговли Южной Кореи со странами Африки составил около $20 млрд, что составляет около 2% годового внешнеторгового оборота.