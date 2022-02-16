Москва, 16 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. К 2024 году проблема обманутых дольщиков в России может полностью решиться. Об этом 16 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Если два года назад у нас было 200 тыс. обманутых дольщиков, и не было системного решения, на сегодняшний день у нас осталось 129 тыс. дольщиков, из 129 тыс. дольщиков у нас часть дольщиков — это примерно 57 тыс., по которым обязательства регионов, и примерно 72 тыс. дольщиков — граждане, по которым взял на себя обязательства федеральный фонд», — заявил Хуснуллин.

«У нас остался небольшой дефицит средств на уровне 30 млрд — мы сейчас этот вопрос ставим перед правительством. И есть вероятность, что в бюджете 2023−2024 года эти деньги будут учтены. Поэтому мы считаем, что к 2024 году при принятии решений финансовых, при продолжении системной работы регионов, мы в основном эту проблему можем победить», — указал он.