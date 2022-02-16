Страсбург, Франция, 16 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Проведение конференции с участием стран — доноров Украины поможет поддержать экономику и реформы в этой стране. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

UK Department for International Development Выступление Шарля Мишеля

«Я здесь выступаю с инициативой реализовать в тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС конференцию доноров, чтобы поддержать экономическую устойчивость и реформы Украины», — сказал Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета призвал к введению превентивных санкций против России для того, чтобы сдержать «агрессивные намерения» Кремля. В России, напомним, не раз опровергали утверждения о каких-либо агрессивных планах в отношении Украины.

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