Пермь, , 12:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки из ковидных отделений в связи с выздоровлением выписан 3821 пациент. Госпитализировано 429 человек. Об этом 16 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в стационарах лечатся 4073 пермяка. Состояние 352 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 100 человек. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8059 человек, в ом числе 24 — за последние сутки.

За сутки в регионе проведено 11 985 ПЦР-исследований на коронавирус. Выявлено 5203 новых заражений, из них 1040 — у детей.