Москва, 16 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В четверг, 17 февраля, президент России Владимир Путин будет принимать участие в расширенном заседании коллегии МВД РФ. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«17 февраля сего года президент Российской Федерации примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что во время указанного заседания будут подведены итоги работы российских органов внутренних дел за минувший год, а также определены приоритеты в их работе на нынешний год.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в современной Европе трудно представить какую-либо полномасштабную войну, и тем не менее такая война произошла не так давно по историческим меркам.