Посёлок городского типа Курагино, Красноярский край, , 12:29 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края мужчине, надругавшемуся над телами умерших (ч. 1 ст. 244 УК РФ), назначено принудительное лечение. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в главном следственном управлении СКР по региону.

Морг NIOSH

Суд вынес решение по делу против 32-летнего жителя города Минусинска. Установлено, что в ночь с 13 на 14 ноября 2021 года пьяный мужчина искал ночлег. Взломав дверь, он проник в помещение Курагинского районного судебного медицинского отделения КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» в посёлке Курагино.

В морге злоумышленник надругался над телами трёх мужчин и одной женщины. Он изрезал их скальпелем и ножами.

По словам мужчины, он проснулся и заметил, что «умершие стали оживать». Так он объяснил свой поступок.

В полицию о произошедшем сообщил медперсонал Курагинского районного судебного медицинского отделения. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины временное расстройство психической деятельности. Суд назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

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