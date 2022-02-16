Москва, 16 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Рост ключевой ставки вице-премьер Марат Хуснуллин назвал угрозой для строительства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Ключевая ставка является угрозой для ипотечного строительства, и сегодня мы думаем над тем, как эту проблему решать», — заявил Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Банк России повысил ключевую ставку в восьмой раз подряд — с 8,5 до 9,5%.

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