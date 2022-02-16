Ташкент, 16 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Узбекистане до конца года будут введены в эксплуатацию четыре тепловых и одна солнечная электростанция общей мощностью 964 МВт. Об этом 16 февраля сообщает Подробно.уз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В частности, к апрелю в Самаркандской области планируется запустить солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт.

Отмечается, что две ТЭС мощностью 230 МВт и 240 МВт в Ташкентской области и одна ТЭС мощностью 174 МВт в Хорезмской области будут введены в эксплуатацию в марте, а ТЭС мощностью 220 МВт в Сырдарьинской области — в конце года.

Таким образом, общая мощность энергосистемы Узбекистана превысит 16 000 МВт.