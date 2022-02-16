Челябинск, 16 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Челябинской области проводятся проверки по фактам нападения собак на 12-летнего мальчика и 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Александр Погожев ИА REGNUM Собака

Первый случай произошёл в Челябинске на территории посёлка Фёдоровка. Животное искусало ребёнку лицо. А второй — в Коркино. Там стая собак напала на девочку.

По факту травмирования мальчика в Фёдоровке проводится доследственная проверка, добавили в областном управлении СКР.