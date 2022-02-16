Степанакерт, 16 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Депутаты Национального собрания (парламента) Нагорного Карабаха в ходе заседания 16 февраля приняли в первом чтении законопроект об «оккупированных территориях». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Настоящий закон устанавливает правовой статус территорий, захваченных Азербайджанской Республикой в результате военной агрессии против Республики Арцах в 1991—1994 и 2016 годах и при непосредственном участии Турецкой Республики и иностранных боевиков в 2020 году», — говорится в документе.

По нему, посещение территорий Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку, должно происходить только с разрешения Степанакерта. Это касается и экономической деятельности на данной территории.

Сообщается, что за принятие законопроекта проголосовал 31 депутат из 33. Глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян, присутствовавший на заседании парламента, заявил, что принятие закона определит будущее республики.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Азербайджан победил в Нагорном Карабахе. При участии России удалось остановить военные действия в ночь на 10 ноября. По итогам этой войны Нагорный Карабах потерял Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе были размещены российские миротворцы.