Симферополь, 16 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Глава муниципального образования Молочненского сельского поселения в Крыму признан виновным в халатности, которая повлекла причинение ущерба в особо крупном размере, сообщили 16 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Нарушение законодательства было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Крыму

Как установлено следствием, в декабре 2020 года между администрацией сельского поселения в лице главы и индивидуальным предпринимателем был заключен договор о благоустройстве муниципального пляжа в селе Витино. Договор предусматривал контроль со стороны администрации над исполнением его условий. Позже глава поселения узнал от коммерсанта о планах проведения земляных работ на данном участке, в том числе снятие и перемещение почвенного покрова, что нарушало ряд норм и правил действующего законодательства. Однако, зная, что на территории муниципального пляжа осуществляются незаконные земляные работы, никаких мер глава поселения не предпринял.

Обвиняемый свою вину признал в полном объеме и дал признательные показания. Суд признал бывшего чиновника виновным в халатности. В соответствии с решением суда, он лишён права в течение года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций. Также ему назначены обязательные работы. Приговор вступил в законную силу.