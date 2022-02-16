Душанбе, , 12:22 — REGNUM Официальная церемония открытия первого национального инновационного учебно-образовательного центра по производству образовательных телеуроков и продвижению инновационного контента смешанного обучения прошла в Душанбе. Об этом 16 февраля сообщает «Азия Плюс».

Душанбе Wooddee

Церемония прошла в рамках финансируемой Европейским союзом «Программы поддержки качества образования II», при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) совместно с министерством образования и науки Таджикистана (МОН).

«Инновационный учебно-образовательный центр будет использоваться для съемок видеоуроков с целью повышения качества образования, уровня знаний и способности к самообучению учащихся учреждений общего среднего образования», — сообщает издание.

Отмечается, что целью проекта является развитие метода преподавания телевизионных уроков путем демонстрации видеоуроков от высококвалифицированных, опытных преподавателей, а также оснащение МОН инновационными образовательными инструментами и онлайн-контентом, позволяющими учителям и учащимся развивать навыки преподавания и обучения, необходимые для смешанного и дистанционного обучения.

«Процесс разработки высококачественного образовательного ТВ-контента и цифровых учебных материалов приведет к инновациям в сфере образования и поможет укрепить знания учащихся по основным предметам», — отмечает издание.