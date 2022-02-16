Москва, 16 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на том, чтобы правительство РФ отозвало постановление о грабительских поборах за подключение к электросетям, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Пресс-служба АО «ЯрЭСК» Модернизация электросети садоводческого товарищества

«Предложенное Минэнерго увеличение платы за присоединение к электросетям недопустимо и необоснованно на фоне стагнации реальных доходов граждан. Рост поборов нанесет удар и по развитию индивидуального жилищного строительства», — считает Миронов.

В разработанном Минэнерго постановлении тариф за присоединение мощностей до 15 кВт предлагается поднять до 1000 рублей за 1 кВт для льготных категорий и до 5 тыс. рублей для остальных граждан. Максимальная плата составит 15 тыс. и 75 тыс. рублей соответственно. Нынешний максимальный тариф с 2004 года составляет 550 рублей, но он, как утверждают чиновники, приводит к миллиардным потерям сетевых компаний.

«Плату за подключение к электросетям для льготников хотят увеличить в 30 раз, для всех остальных — в 130! Такое ощущение, что авторы идеи прибыли с другой планеты. Реальные доходы граждан только снижаются, и нет никаких оснований для такого откровенного грабежа», — возмущен Миронов.