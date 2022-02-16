Москва, 16 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В 2021 году на 24,1% выросли платежи по НДФЛ предприятий IT-сектора, сообщила 16 февраля министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

«По результатам 2021 года платежи IT-сектора по НДФЛ выросли на 24,1%, до 113,7 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом — рост практически в 1,5 раза», — приводит слова министра пресс-служба департамента финансов столицы.

По итогам 2021 года платежи по НДФЛ в столице составили 1 трлн 368,4 млрд рублей. Это на 18,5% больше, чем в 2020 году, и на 31,7%, чем в 2019 году.

В лидерах роста, помимо сектора информационных технологий, оказались строительство, торговля, предоставление услуг в социальной сфере.