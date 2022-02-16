София, 16 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Болгария не намерена осуществлять работы по возобновлению «замороженного» строительства атомной электростанции в Белене неподалеку от границы с Румынией. Об этом заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков, перелает 16 февраля БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам главы правительства Болгарии, в настоящее время руководство страны планирует свести к минимуму выработку и потребление атомной энергии, и сконцентрироваться на альтернативных источниках электричества. В то же время К. Петков не исключил возможности создания новых энергоблоков на крупнейшей болгарской АЭС «Козлодуй».

Напомним, строительство станции «Белене» было остановлено в 1990 году из-за недостатка финансирования и массовых протестов местных жителей. В 2006-м году международный тендер на завершение работ выиграл российское предприятие «Атомстройэкспорт», входящее в российский государственный холдинг «Росатом».