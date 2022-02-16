Бухарест, 16 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Бухаресте на 63-м году жизни скончался заведующий отделением кардиологии Института неотложной помощи Румынии им. Илиеску доктор Раду Чудин. Об этом 16 февраля пишет бухарестская газета Jurnalul.

Траур

По предварительным данным, смерть профессора наступила по естественным причинам после тяжёлой и продолжительной болезни. Другой информации нет.

Доктор медицинских наук со специализацией в области электрофизиологии и стимуляторов сердца, Р. Чудин был первым в Румынии хирургом, установившим пациенту кардиовертер-дефибриллятор (ICD). Он являлся членом Британского и Американского обществ кардиологов и преподавал в ряде медицинских вузов в ряде стран мира.

Р. Чудин будет похоронен 19 февраля на Центральном кладбище Бухареста.